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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Під час зустрічі найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, ключовим напрямам подальшої американської підтримки тощо.

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент України ознайомив членів двопартійної делегації із ключовими пунктами Плану перемоги, а також подякував за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

Під час зустрічі найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. 

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Для України пріоритетом є додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремо обговорили посилення санкційного тиску на РФ, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

  • Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.
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