Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Під час зустрічі найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, ключовим напрямам подальшої американської підтримки тощо.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент України ознайомив членів двопартійної делегації із ключовими пунктами Плану перемоги, а також подякував за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

Під час зустрічі найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки.

Для України пріоритетом є додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремо обговорили посилення санкційного тиску на РФ, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.