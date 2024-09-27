Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Великобританії Кіром Стармером

Кандидат в президенти США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.
“Стармер збирається зустрітися з колишнім президентом у його власності Trump Tower на Манхеттені після виступу на Генеральній Асамблеї ООН у четвер увечері”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що ця зустріч має відбутись після окремої зустрічі в середу між Трампом і президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль-Нахайяном.
Наразі не зрозуміло, що Трамп обговорював з лідером ОАЕ, а також що він планує обговорити зі Стармером.
- Кандидат у президенти Дональд Трамп не збирається зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським, який зараз перебуває в США.