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Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Великобританії Кіром Стармером

Наразі не зрозуміло, що Трамп планує обговорити зі Стармером.

Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Великобританії Кіром Стармером
Дональд Трамп після виступу на передвиборчому мітингу у Лас-Вегасі, штат Невада, 13 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенти США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело. 

“Стармер збирається зустрітися з колишнім президентом у його власності Trump Tower на Манхеттені після виступу на Генеральній Асамблеї ООН у четвер увечері”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що ця зустріч має відбутись після окремої зустрічі в середу між Трампом і президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль-Нахайяном.

Наразі не зрозуміло, що Трамп обговорював з лідером ОАЕ, а також що він планує обговорити зі Стармером.

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