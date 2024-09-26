Байден на зустрічі із Зеленським: Росія не переможе у війні

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Скажу чітко, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", – сказав Байден, і додав, що зустріч мала на меті обговорення українського "Плану перемоги".

Байден назвав два ключових елементи, які потрібні для перемоги України на цьому етапі. В цих елементах Україні можуть допомогти західні партнери.

Перший елемент - військова допомога та довгострокова економічна підтримка.

Другий елемент включає довгострокову підтримку України.

"Як ми вже зазначали на Вашингтонському саміті, ми маємо підтримувати Україну та її шлях до членства як в ЄС, так і в НАТО, а також у продовженні реформ боротьби з корупцією та укріпленню демократії, над чим ви потужно працюєте зараз", – наголосив Байден.

Він зазначив, що партнери мають допомогти забезпечити достатній потенціал України, "щоб стримати майбутню російську агресію".

США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

США оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати агресію.

Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.