Байден на зустрічі із Зеленським: Росія не переможе у війні

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.
Про це повідомляє “Голос Америки”.
"Скажу чітко, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", – сказав Байден, і додав, що зустріч мала на меті обговорення українського "Плану перемоги".
Байден назвав два ключових елементи, які потрібні для перемоги України на цьому етапі. В цих елементах Україні можуть допомогти західні партнери.
Перший елемент - військова допомога та довгострокова економічна підтримка.
Другий елемент включає довгострокову підтримку України.
"Як ми вже зазначали на Вашингтонському саміті, ми маємо підтримувати Україну та її шлях до членства як в ЄС, так і в НАТО, а також у продовженні реформ боротьби з корупцією та укріпленню демократії, над чим ви потужно працюєте зараз", – наголосив Байден.
Він зазначив, що партнери мають допомогти забезпечити достатній потенціал України, "щоб стримати майбутню російську агресію".
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