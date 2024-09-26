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Байден на зустрічі із Зеленським: Росія не переможе у війні

Зустріч президентів мала на меті обговорення українського "Плану перемоги".

Байден на зустрічі із Зеленським: Росія не переможе у війні
Володимир Зеленський та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Скажу чітко, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", – сказав Байден, і додав, що зустріч мала на меті обговорення українського "Плану перемоги".

Байден назвав два ключових елементи, які потрібні для перемоги України на цьому етапі. В цих елементах Україні можуть допомогти західні партнери.

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Перший елемент - військова допомога та довгострокова економічна підтримка.

Другий елемент включає довгострокову підтримку України.

"Як ми вже зазначали на Вашингтонському саміті, ми маємо підтримувати Україну та її шлях до членства як в ЄС, так і в НАТО, а також у продовженні реформ боротьби з корупцією та укріпленню демократії, над чим ви потужно працюєте зараз", – наголосив Байден.

Він зазначив, що партнери мають допомогти забезпечити достатній потенціал України, "щоб стримати майбутню російську агресію".

  • США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

  • США оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати агресію. 

  • Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

  • Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.

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