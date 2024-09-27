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Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 53 вибухи, повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів). Також був ракетний обстріл (1 вибух) та пуск КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).

Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також били пуски КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи), пуски КАБ (7 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи).

Миколаївська сільська громада: ворог завдав атаку КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: був обстріл з використанням БпЛА типу «Крило».

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, уночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 32. Росія також атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" і двома крилатими ракетами Х-22.

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