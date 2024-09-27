За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 1548 людей, у тому числі 51 дитину.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 11 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 26 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, і 1 у Часовому Яру і Сіверську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 вересня.

Покровський район. У Курахівці поранено людину, пошкоджено 10 будинків, обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 7 будинків. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ зруйновано 3 будинки, у Кривій Луці пошкоджено 2, в Озерному — 1. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 83 будинки, у тому числі 8 зруйновано. У Тарасівці Іллінівської ТГ пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти, у Віролюбівці — будинок і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовому Яру 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 11 будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 32. Росія також атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" і двома крилатими ракетами Х-22.