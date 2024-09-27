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ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі сили ППО збили 24 російських "шахеди" з 32

Росія також атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" і двома крилатими ракетами Х-22.

​Уночі сили ППО збили 24 російських "шахеди" з 32
Ілюстративне фото
Фото: Генгштаб

У ніч на 27 вересня 2024 року Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили 32 ударних безпілотники типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 

В результаті було збито 24 "шахедів". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Як повідомлялося, вночі Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

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