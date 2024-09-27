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Ворог вдарив по Ізмаїлу: троє людей убиті, 12 поранені

Росіяни пошкодили житлові будинки. 

Ворог вдарив по Ізмаїлу: троє людей убиті, 12 поранені
Росіяни атакували Ізмаїл Одеської області
Фото: Одеська ОВА в Telegram

Російська армія у ніч на 27 вересня тероризувала Ізмаїл Одеської області ударами. Ворог вдарив безпілотниками.

Унаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 14 людей, серед яких одна дитина, повідомили в ДСНС, Офіс генерального прокурора і голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", – сказав він. 

За даними Офісу генерального прокурора, серед поранених є троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Наслідки удару
Фото: Одеська ОВА
Наслідки удару

Ізмаїл – портове місто, що вже неодноразово зазнавало російських нападів. 

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