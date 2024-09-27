Ворог вдарив по Ізмаїлу: троє людей убиті, 12 поранені

Російська армія у ніч на 27 вересня тероризувала Ізмаїл Одеської області ударами. Ворог вдарив безпілотниками.

Унаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 14 людей, серед яких одна дитина, повідомили в ДСНС, Офіс генерального прокурора і голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", – сказав він.

За даними Офісу генерального прокурора, серед поранених є троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Фото: Одеська ОВА Наслідки удару

Ізмаїл – портове місто, що вже неодноразово зазнавало російських нападів.