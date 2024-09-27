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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 8 людей

Зокрема, ворог скинув КАБ на Харків.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 8 людей
Фото: detector.media

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждали 8 людей. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

16:45 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені три будинки, авто. Постраждали 3 жінки та 2 чоловіків.

22:48 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Безруки. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок.

19:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Прудянка. Внаслідок падіння БПЛА горів будинок.

17:25 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка.

16:40 Куп'янський район, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли кафе та 4 кіоски. Постраждав чоловік 77 років.

16:40 Куп'янський район, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіло 2 житлових будинки.

14:35 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, паркан.

13:00 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік

08:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Івашки, внаслідок танкового обстрілу горіли гаражі. Постраждав чоловік 46 років.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 32. Росія також атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" і двома крилатими ракетами Х-22.

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