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"Голос Америки": Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським

Трамп зустрінеться із Володимиром Зеленським у Trump Tower у Нью-Йорку.

"Голос Америки": Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє “Голос Америки”.

За словами Трампа, він зустрінеться із Володимиром Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.

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"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", – сказав експрезидент США.

  • Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.

  • Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

  • Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.
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