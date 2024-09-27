"Голос Америки": Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським

Трамп зустрінеться із Володимиром Зеленським у Trump Tower у Нью-Йорку.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

За словами Трампа, він зустрінеться із Володимиром Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.

"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", – сказав експрезидент США.