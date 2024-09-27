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​Лубінець заперечив угоду про "обмін" дітьми між Україною і Росією (оновлено)

Він підкреслив, що Україна дітей не викрадала. 

​Лубінець заперечив угоду про "обмін" дітьми між Україною і Росією (оновлено)
Архівне фото
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію медіа про угоду за посередництва Катару з Києвом і Москвою щодо "обміну" дітей. 

Раніше Le Monde з посиланням на AFP повідомила, що "дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні" і що "четверо неповнолітніх возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії". Лубінець наголосив, що Україна російський дітей не викрадала. 

Він сказав, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню в Росію, якщо вони перебувають на нашій території.

"Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів", – сказав він.

Лубінець додав, що міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" – сказав він. 

Катар як посередник із липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, переміщених у Росію і на території, які перебувають під російською окупацією від початку вторгнення в лютому 2022 року.

За оцінками України, 20 000 українських неповнолітніх було депортовано або насильно перевезено в Росію, хоча загальна кількість може бути набагато вищою, оскільки ця цифра стосується тільки офіційно ідентифікованих дітей. За даними Києва, наразі репатрійовано близько 400 із них.

У квітні Україна передала Катару список викрадених Росією дітей.

Катар хочуть залучити до повернення з Росії не лише викрадених дітей, а й інших категорій українців.

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