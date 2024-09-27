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Наступна зустріч Байдена і Зеленського запланована на 12 жовтня. Вона відбудеться у межах "Рамштайну"

Президенти обговорять прогрес у додатковій підтримці. 

Наступна зустріч Байдена і Зеленського запланована на 12 жовтня. Вона відбудеться у межах "Рамштайну"
Фото: EPA/UPG

Наступна зустріч президента США Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським запланована на 12 жовтня. Вона відбудеться у Німеччині, в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомили в Білому домі.

На ній Байден і Зеленський проаналізують прогрес у консультаціях і координації з міжнародними партнерами щодо додаткової допомоги Україні. Американський президент наголосив на готовності допомагати українцям перемогти.

"Президент Байден налаштований надати Україні допомогу, яка потрібна для перемоги", – йдеться у повідомленні його адміністрації.

Це оголошення зробили після зустрічі Байдена і Зеленського у Білому домі. Український президент презентував план перемоги України. Йшлося про дипломатичні, економічні і військові складові цього плану. 

Окрім Байдена, Зеленський ознайомив із планом політиків обох партій у Сенаті та Палаті представників, а також кандидатку в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс. Зустріч із Дональдом Трампом повинна відбутися 27 вересня.

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