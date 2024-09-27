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WSJ: атомний підводний човен Китаю затонув під час будівництва

Інцидент стався на верфі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня.

WSJ: атомний підводний човен Китаю затонув під час будівництва
Фото: Planet Labs PBC

Найновіший атомний підводний човен Китаю затонув під час будівництва навесні, що стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни, пише газета Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників.

Інцидент, який китайська влада намагалася приховати, стався на верфі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня.

Затонуле судно класу “Чжоу” (Zhou-class) є першим із нового класу китайських атомних підводних човнів і має характерну корму у формі літери X, яка покликана зробити човен більш маневреним.

Субмарину побудувала державна компанія China State Shipbuilding. Її помітили біля пірса на річці Янцзи наприкінці травня, коли судно оснащували перед виходом у море. Супутникові фото показують, що після затоплення туди прибули великі плавучі крани, щоб підняти підводний човен з дна річки.

США не знають, чи субмарина перевозила ядерне паливо під час затоплення, але експерти зазначають, що це ймовірно.

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Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай докладає всіх зусиль, щоб скоротити розрив. Пекін намагається диверсифікувати виробництво атомних субмарин, яке раніше було зосереджено в північно-східному місті Хулудао. Тепер його переміщають на корабельню Wuchang поблизу Уханя.

Згідно зі звітом Пентагону, опублікованим минулого року про військову міць Китаю, на кінець 2022 року Пекін мав 48 дизельних ударних підводних човнів і шість атомних.

У звіті також йдеться, що метою Китаю в розробці нових ударних субмарин, надводних кораблів і військово-морської авіації є протидія зусиллям США та їхніх партнерів допомогти Тайваню під час конфлікту. 

Пекін також хоче досягти “морської переваги” в межах першого ланцюга островів ‒ смуги території від Японського архіпелагу через Тайвань та Філіппіни до Південно-Китайського моря.

Фото: Planet Labs PBC

  • Цього року у червні біля західного узбережжя острова у Тайванській протоці виявили китайську атомну субмарину, озброєну балістичними ракетами.
  • Вузька протока завширшки щонайбільше 250 км відділяє Тайвань від Китаю. Китайські військові літаки та бойові кораблі діють там щодня, демонструючи претензії Пекіна на суверенітет над демократично керованим островом.
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