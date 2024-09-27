США вивчають можливість запровадити нові санкції проти Венесуели і відкликати ліцензії у нафтових компаній

Штати консультуватимуться зі союзниками, які "також стурбовані цією проблемою", заявив заступник держсекретаря.

США вивчають можливість запровадити додаткові санкції щодо окремих осіб у Венесуелі, а також відкликати ліцензії у нафтових компаній у відповідь на фальсифікацію виборів, пише Reuters.

Заступник держсекретаря США Брайан Ніколс заявив журналістам, що "ми дуже уважно вивчаємо можливість застосування індивідуальних санкцій або відкликання ліцензій, пов'язаних із секторальними санкціями".

Ніколс сказав, що Штати також консультуватимуться зі союзниками, які "також стурбовані цією проблемою".

Вибори у Венесуелі: фальсифікації і протести