США вивчають можливість запровадити нові санкції проти Венесуели і відкликати ліцензії у нафтових компаній

США вивчають можливість запровадити додаткові санкції щодо окремих осіб у Венесуелі, а також відкликати ліцензії у нафтових компаній у відповідь на фальсифікацію виборів, пише Reuters.
Заступник держсекретаря США Брайан Ніколс заявив журналістам, що "ми дуже уважно вивчаємо можливість застосування індивідуальних санкцій або відкликання ліцензій, пов'язаних із секторальними санкціями".
Ніколс сказав, що Штати також консультуватимуться зі союзниками, які "також стурбовані цією проблемою".
Вибори у Венесуелі: фальсифікації і протести
- У липні у Венесуелі відбулися вибори. Влада оголосила про перемогу Ніколаса Мадуро. Натомість опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Вони підтвердили, що перемогу здобув насправді опонент Мадуро Едмундо Гонзалес.
- США визнали Гонзалеса - переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів. Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- Тоді США арештували літак Мадуро. Повітряне судно переправили до Флориди.
- 12 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 16 пов'язаних посадовців Венесуели, які перешкоджали проведенню конкурентних президентських виборів.
- Європарламент назвав Гонсалеса законним президентом Венесуели і закликав до санкцій проти Мадуро та оточення.