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За вказівками Москви зловмисники у Кишиневі облили фарбою урядові будівлі

20 осіб інструктували у Росії, як організовувати протести у Молдові і дестабілізувати ситуацію на цих акціях.

За вказівками Москви зловмисники у Кишиневі облили фарбою урядові будівлі
урядова будівля, пошкоджена вандалами у Кишиневі
Фото: newsmaker.md

У ніч на 27 вересня зловмисники облили фарбою будівлю міністерства праці, а згодом - приміщення уряду, передає Newsmaker.

Поліція затримала двох молодиків. Один із них розповів, що відповідав за пошук молодих людей, які мали отримати в Москві інструкції з дестабілізацію ситуації під час протестів у Молдові.

Під час допиту у відділенні поліції затримані повідомили, що входили до групи чисельністю 20 осіб, яких найняли для вандалізму щодо держустанов Молдови. Лише за інциденти біля урядових будівель вони отримали 5 тисяч євро.

Один із підозрюваних стверджував, що відповідав за пошук молодих людей для подальшого інструктування у Москві щодо акцій, які планують у Молдові. За його словами, за це їм платили 500 євро на місяць.

Поліція повідомила, що всі 20 людей вирушили до Москви літаком із пересадкою у Стамбулі, де їх зустрів громадянин РФ і поселив у готелі. Наступного дня на полігоні під Москвою їх навчили, як організовувати протести у Кишиневі, дестабілізувати ситуацію на цих акціях, як охороняти провокатора тощо. Їм також видали гроші й телефони для зв'язку.

Пізніше з пересадкою в Анталії, вони повернулися до Молдови, купили фарбу, рукавички, кросівки і сумки, а після здійснення актів вандалізму виклали відео своїх дій у телеграмі як доказ виконаної роботи.

13 із 20 осіб поліція вже опізнала, серед них - 26-річний вербувальник. 

27 вересня  правоохоронці провели обшуки в будинках чотирьох осіб і вилучили декілька банок фарби, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, що підтверджують поїздки до Росії, та інші предмети, які можуть стати доказами у кримінальній справі.

  • Минулого місяця у Кишиневі, Бєльцях, Комраті, а також у Гагаузії у дворах і вздовж доріг з'явилися таблиці із закликом голосувати проти вступу Молдови до Євросоюзу.
  • Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудеться референдум щодо вступу країни до ЄС. Якщо громадяни підтримають євроінтеграцію, то у Конституції з'явиться декілька правок. 
  • Влітку цього року уряди США, Канади і Британії попередили про втручання Росії у вибори в Молдові.
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