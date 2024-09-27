Глава МЗС Австрії заявив, що не може бути ніяких переговорів про Україну без України

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловився проти переговорів про Україну без України.
Таку заяву він зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".
Шалленберг вважає, що мирне врегулювання в Україні має базуватися на Статуті ООН, а не бути під тиском РФ.
"Росія невпинно продовжує повномасштабну агресивну війну проти України. Порушення Статуту ООН, базових правил, які ми самі для себе встановили, продовжує шокувати. Моя країна, Австрія, є нейтральною у військовому плані. Але нейтралітет не означає і ніколи не означав байдужості", - сказав австрійський міністр.
Шалленберг зазначив, що "після 946 днів невимовних людських страждань і руйнувань настав час повернутися до дипломатії".
"Ніхто не хоче, ніхто не заслуговує на мир більше, ніж громадяни України. Але – миру, досягнутого шляхом переговорів, а не диктату з Москви... І дозвольте мені бути дуже чітким: не може бути ніяких переговорів про Україну без України", - наголосив міністр.
Шалленберг переконаний, що "основою будь-яких переговорів, що ведуть до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні" мають бути найголовніші принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН.
- Бразилія намагається переконати країни глобального Півдня у підтримці китайсько-бразильського мирного плану, який раніше розкритикував Володимир Зеленський. Він назвав цей план деструктивним і заявив, що Україну до його створення не залучили.