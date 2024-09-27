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Глава МЗС Австрії заявив, що не може бути ніяких переговорів про Україну без України

"Моя країна, Австрія, є нейтральною у військовому плані. Але нейтралітет не означає і ніколи не означав байдужості", - зауважив Александер Шалленберг.

Глава МЗС Австрії заявив, що не може бути ніяких переговорів про Україну без України
Александр Шалленберг
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловився проти переговорів про Україну без України.

Таку заяву він зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

Шалленберг вважає, що мирне врегулювання в Україні має базуватися на Статуті ООН, а не бути під тиском РФ.

"Росія невпинно продовжує повномасштабну агресивну війну проти України. Порушення Статуту ООН, базових правил, які ми самі для себе встановили, продовжує шокувати. Моя країна, Австрія, є нейтральною у військовому плані. Але нейтралітет не означає і ніколи не означав байдужості", - сказав австрійський міністр.

Шалленберг зазначив, що "після 946 днів невимовних людських страждань і руйнувань настав час повернутися до дипломатії". 

"Ніхто не хоче, ніхто не заслуговує на мир більше, ніж громадяни України. Але – миру, досягнутого шляхом переговорів, а не диктату з Москви... І дозвольте мені бути дуже чітким: не може бути ніяких переговорів про Україну без України", - наголосив міністр.

Шалленберг переконаний, що "основою будь-яких переговорів, що ведуть до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні" мають бути найголовніші принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН.

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