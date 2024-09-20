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Європарламент назвав Гонсалеса законним президентом Венесуели і закликає до санкцій проти Мадуро та оточення

"Євросоюз має зробити все можливе, щоб Едмундо Гонсалес, законний і демократично обраний президент Венесуели, міг вступити на посаду 10 січня 2025 року".

Європарламент назвав Гонсалеса законним президентом Венесуели і закликає до санкцій проти Мадуро та оточення
Едмундо Гонсалес
Фото: EPA/UPG

Євросоюз має зробити все можливе, щоб Едмундо Гонсалес, законний і демократично обраний президент Венесуели, міг вступити на посаду 10 січня 2025 року.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, яку вчора підтримали 309 депутатів. 201 проголосував “проти” та 12 утрималися.

Євродепутати визнають Едмундо Гонсалеса Уррутію легітимним і демократично обраним президентом країни, а Марію Коріну Мачадо – лідером демократичних сил Венесуели. Вони також рішуче засуджують видачу урядом Венесуели ордера на арешт Гонсалеса.

“Парламент “рішуче засудив та повністю не прийняв фальсифікацію виборів, організовану Національною виборчою радою, яку контролює режим і яка відмовилася оприлюднити офіційні результати””, ‒ йдеться у пресрелізі.

Депутати Європарламенту підкреслюють, що, попри неодноразові заклики міжнародної спільноти, венесуельський режим не дотримувався Барбадоської угоди 2023 року між урядом Мадуро та опозицією щодо президентських виборів, унеможливлюючи вільне та чесне голосування.

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Законодавці відзначають, що у звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що вибори президента Венесуели 28 липня 2024 року не відповідали міжнародним стандартам чесності. Вони також рішуче засуджують вбивства, переслідування, порушення та арешти, вчинені проти демократичної опозиції, народу Венесуели та громадянського суспільства, закликаючи припинити систематичні порушення прав людини.

Парламент закликає ЄС відновити санкції проти членів Національної виборчої ради Венесуели. Інституція закликає до продовження режимних санкцій і розширення їх сфери застосування для застосування цільових обмежень щодо Ніколаса Мадуро та його найближчого оточення.

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