Держдеп: США обговорюють з партнерами дозвіл Україні застосовувати західну зброю вглиб Росії

Обговорення між США та партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території Росії триває.
Про це поаідомив речник Держдепу Метью Міллер, пише Укрінформ.
“Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу”, – зазначив речник він контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України.
Представник Держдепартаменту зауважив, що США, як і певні європейські країни, дозволили Україні використовувати деякі види озброєнь по цілях у прикордонні Росії.
“Щодо інших країн, вони, звісно, мають ухвалювати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами”, – підкреслив Міллер.
- Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 – "проти", 63 – "утрималися".
-
В кінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії. Як повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
-
Поки що для ураження військових цілей на території Росії Україна використовує дрони власного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.