Держдеп: США обговорюють з партнерами дозвіл Україні застосовувати західну зброю вглиб Росії

Кожна країна має давати власний дозвіл на таке використання своєї зброї.

Обговорення між США та партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території Росії триває.

Про це поаідомив речник Держдепу Метью Міллер, пише Укрінформ.

“Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу”, – зазначив речник він контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України.

Представник Держдепартаменту зауважив, що США, як і певні європейські країни, дозволили Україні використовувати деякі види озброєнь по цілях у прикордонні Росії.

“Щодо інших країн, вони, звісно, мають ухвалювати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами”, – підкреслив Міллер.