Операція в Курській області РФ дозволила відтягнути майже 40 тисяч окупантів.
Про це у вечірньому відеозверненні 19 вересня повідомив Володимир Зеленський.
Він зазначив, що вдалося також "зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині".
"Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії", - сказав глава держави.
Президент повідомив, що провів наради з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, СБУ.
"Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків", - зауважив Зеленський.
- Нещодавно Сирський в інтерв'ю CNN повідомив, що цілями операції в Курську були відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.