За словами глави держави, вдалося також "зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині".

Операція в Курській області РФ дозволила відтягнути майже 40 тисяч окупантів.

Про це у вечірньому відеозверненні 19 вересня повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вдалося також "зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині".

"Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що провів наради з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, СБУ.

"Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків", - зауважив Зеленський.