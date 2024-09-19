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Зеленський: на Курський напрям вдалося відволікти близько 40 тисяч російських солдатів

За словами глави держави, вдалося також "зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині".

Зеленський: на Курський напрям вдалося відволікти близько 40 тисяч російських солдатів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Операція в Курській області РФ дозволила відтягнути майже 40 тисяч окупантів.

Про це у вечірньому відеозверненні 19 вересня повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вдалося також "зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині".

"Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що провів наради з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, СБУ.

"Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків", - зауважив Зеленський.

  • Нещодавно Сирський в інтерв'ю CNN повідомив, що цілями операції в Курську були відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.
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