Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мер Житомира Сухомлин достроково склав повноваження

Він пояснив, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому "надійшла інша пропозиція".

Мер Житомира Сухомлин достроково склав повноваження
Сергій Сухомлин
Фото: Житомир.інфо

Мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження. Відповідне рішення ухвалене на позачерговій сесії Житомирської міської ради.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати... Неодноразово в інтерв’ю і на виборах я казав, що не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, і точно ти не найрозумніший в цьому місті. Але дуже було важливо робити те, чого до тебе ніхто не робив", - сказав Сухомлин.

У коментарі журналістам мер сказав, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому "надійшла інша пропозиція".

"Коли я йшов на цю посаду, у мене було бажання працювати, аби Житомир був першим. Сьогодні Житомир – перший із заміни вуличного освітлення, місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ. У Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Ми першими запровадили електронний квиток. Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить", - сказав Сухомлин.

Депутати міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера.

Мер додав, що його сім’я залишається в Житомирі. 

Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies