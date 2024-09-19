Одна працювала в ліцеї, інша - в окупаційній адміністрації.

Служба безпеки України затримала ще двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями на Луганщині і Харківщині.

затримання колаборанток

Як ідеться на сайті СБУ, жителька Луганщини у 2014 році пішла на співпрацю з росіянами і перед тим, як отримати посаду "заступниці директора ліцею", пройшла "курси перекваліфікації" у Ростові-на-Дону.

Колаборантка зобов’язала вчителів ліцею викладати історію України лише за вказівками РФ, які повністю сфальсифікували факти становлення української державності. Зловмисниця вихваляла російського диктатора Володимира Путіна і повномасштабне вторгнення Росії.

У серпні цього року фігурантка прибула до Києва через країни ЄС, щоб вирішити соціальні питання. Колаборантка планувала деякий час приховано перебувати у місті, а потім повернутися до Луганська. Але СБУ встановила її місце перебування і затримала в орендованій квартирі.

Інша зловмисниця - жителька Куп’янська, яка після окупації міста влаштувалася до місцевої адміністрації. Жінка оформлювала документацію щодо технічного обслуговування військових казарм і окупаційних органів.

Обоє зловмисниць отримали підозри у колабораційній діяльності. Тривають розслідування.