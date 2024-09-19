​Київська влада відмовилася розпустити Департамент охорони культспадщини КМДА у відповідь на петицію

У відповіді Кличка зазначається, що петиція може бути підтримана виключно щодо удосконалення діяльності Департаменту.

Київська влада у відповідь на петицію відмовилася підтримати розпуск Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

"Електронна петиція №13113 «Розпустити Департамент охорони культурної спадщини!» може бути підтримана виключно щодо удосконалення діяльності та часткового оновлення персонального складу Консультативної ради", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що в разі встановлення фактів, які можуть слугувати підставою для притягнення керівництва Департаменту до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться відповідно до вимог чинного законодавства.

"Водночас Київська міська влада докладає максимальних зусиль для захисту та збереження об'єктів цінної історичної забудови на території міста Києва. Утім, на наше переконання, увага громадськості також має бути прикута і до необхідності удосконалення законодавчої бази, що надасть змогу органам місцевого самоврядування вживати реально дієвих заходів щодо захисту зазначених вище об'єктів", - йдеться у відповіді.