За минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 42 населені пункти Сумської області.

Упродовж доби російські війська на Сумщині убили двох людей та ще двох поранили. 18 вересня 2024 року близько 21:00 окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.

Про це повідомила Нацполіція. Згодом у прокуратурі уточнили, що унаслідок атаки агресора загинули 73-річний чоловік та його 72-річна дружина. Ще одне подружжя пенсіонерів отримали поранення та були госпіталізовані. Через деякий час 66-річна жінка померла в лікарні.

За минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 42 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 149 ударів.

Унаслідок обстрілів загинули двоє осіб, ще двох поранено, пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, приміщення лікарні та ферми.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини

За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нещодавно унаслідок обстрілів Сумщини були поранені батько і син.