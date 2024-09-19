Шестеро людей поранені через російські обстріли Херсонщини

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині отримали поранення шестеро осіб.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зміївка, Тягинка, Козацьке, Придніпровське, Антонівка, Садове, Бобровий Кут, Сухий Ставок, Одрадокам'янка, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти пошкодили молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль.

Правобережжя Херсонської області уже розмінували більш як на половину: понад 365 тисяч гектарів. До кінця 2025 року планують область розмінувати повністю.