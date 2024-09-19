Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії, а у Чорному – 1

Росія тримає у Чорному та Середземному морях кораблі, які є носіяни крилатих ракет "Калібр".
Як повідомили у ВМС, в Середземному морі присутні 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.
В Чорному морі є 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.