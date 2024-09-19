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Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії, а у Чорному – 1

Загальний залп "Калібрів" складає 36 ракет.

Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії, а у Чорному – 1
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному морях кораблі, які є носіяни крилатих ракет "Калібр". 

Як повідомили у ВМС, в Середземному морі присутні 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

В Чорному морі є 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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