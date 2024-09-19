На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення

Люди постраждали у Костянтинівці, Малинівці, Удачному, Часовому Яру і Торецьку.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 вересня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і Малинівці, 2 в Удачному, 1 в Часовому Яру і Торецьку”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 вересня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Курахівці — крамницю, в Острівському і Гірнику — по 1 приватному будинку. У Мирнограді пошкоджено соціальний об'єкт. У Покровську пошкоджено приватний будинок. В Удачному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 інфраструктурні об'єкти і авто. У Малинівці Миколаївської громади поранено 3 людини, пошкоджено складське приміщення. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 автомобілі і об'єкт інфраструктури; у Марковому пошкоджено 3 приватні будинки.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 1 будинок і 4 пошкоджено. У Торецьку поранено людину, зруйновано будинок. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 нежитлові приміщення, 2 інфраструктурні об'єкти і промислова будівля.

За добу з лінії фронту евакуйовано 730 людей, у тому числі 83 дитини.

Нагадаємо, вночі над Україною ППО збила 42 ударні безпілотники і одну керовану авіаракету. Протиповітряна оборона працювала у 9 областях.