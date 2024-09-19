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В Україні створили Інститут житла – аналітичний хаб для розробки нового законодавства

Серед іншого повинен допомогти вивести із тіні ринок оренди.

В Україні створили Інститут житла – аналітичний хаб для розробки нового законодавства
Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена
Фото: Прес-служба Апарату Верховної Ради України

В Україні створили Інститут житла – аналітичний центр, який буде допомагати розробляти ефективне житлове законодавство.

Як повідомили у пресслужбі Верховної Ради, це є одним з маркерів виконання Ukraine Facility: напрацьовувати механізми детінізації ринку оренди, гармонізовувати українські політики у сфері житла з європейськими і навчати українців використанню всі доступних інструментів вирішення їх житлового питання.

Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, за попередніми оцінками потреби на відновлення житлової інфраструктури нині складають не менше ніж 70 млрд євро, але це відновлення має відбуватися за європейськими стандартами.

Одним з таких стандартів є запровадження так званого соціального житла, на яке зможуть претендували люди, які потребують покращення своїх житлових умов. З фонду соціального житла воно буде надаватись у соціальну оренду, яка передбачає на порядок нижчу за ринкову вартість. 

"Розробка нового житлового законодавства наразі активно триває. Уже підготували рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" і тепер триває робота над законопроєктом "Про фонд соціально житла" – зазначила Шуляк. 

За її словами, нещодавно пройшли публічні консультації, і всі отримані пропозиції та зауваження щодо оновлення житлової політики оформили у звіт та передали до Кабміну. 

Допомога Інституту житла, який буде, по суті, експертно-аналітичним хабом для розробки аналітичних досліджень у сфері житлової політики, також сприятиме формуванню в Україні нової ефективної, житлової політики.

Функціонування Інститутів житла – звична для європейських країн практика. Вони є своєрідними інноваційними хабами, де розробляють рішення для розвитку моделі сучасного соціального житла. 

Серед основних функцій Інституту житла будуть:

  • Робота аналітичного хабу, платформи у сфері житлової політики;
  • Нормопроектувальна робота, участь у законотворчій діяльності, а відтак і допомога органам державної влади у формуванні ефективної житлової політики, а також адвокація законодавчих ініціатив у цій сфері;
  • Навчальний і медіацентр - громадянам, які потребують покращення житлових умов, тут розповідатимуть про дієві інструменти вирішення їх житлового питання та як ними користуватися;
  • Збір і моніторинг даних у сфері житлової політики, проведення необхідних інформаційних кампаній, залучення фінансування і комунікація з донорами;
  • Упорядкування фонду приватного житла - розробка заходів, направлених на детінізацію ринку орендного житла тощо;
  • Допомогою у розробці рішень у сфері містобудування.

“Інститут Житла буде важливим інструментом для впровадження довготривалих житлових рішень для людей, які втратили свої оселі, а також для удосконалення житлової політики в Україні, яка є, зрештою, одним з маркерів виконання Ukraine Facility. Ми маємо створити зрозумілу та прозору житлову політику, яка допоможе ВПО з житловими питаннями і у цьому нам допоможе Інститут житла”, – підсумувала Шуляк. 

Нещодавно Мінреінтеграції представило державну Стратегію щодо житла для внутрішньо переміщених осіб.

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