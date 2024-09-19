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На кордоні із Угорщиною через ремонт обмежили рух транспорту

Упродовж двох тижнів на пункті пропуску "Чоп-Захронь" обмежать рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

На кордоні із Угорщиною через ремонт обмежили рух транспорту
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. 

Про це повідомили у Державній митній службі. 

У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон.

Тому просять зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію.

Ремонт проводитимуть в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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