На кордоні із Угорщиною через ремонт обмежили рух транспорту

Упродовж двох тижнів на пункті пропуску "Чоп-Захронь" обмежать рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомили у Державній митній службі.

У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон.

Тому просять зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію.

Ремонт проводитимуть в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).