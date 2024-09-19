Головне за ніч та ранок четверга, 19 вересня: удари по Харкову та Запоріжжю, 187 боєзіткнень, Курська операція

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Цієї ночі Росія декілька разів била по Харкову. Спершу, близько опівночі, удари припали по лісосмузі Шевченківського району, повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Там спалахнула пожежа, а також постраждали будинки поруч – у них вибиті шибки. Після цього росіяни відкрили вогонь близько 4:50.

Під час другого разу ворог вдарив трьома КАБ. Один з "прильотів" – між школою та дитсадком в Індустріальному районі.

"Другий приліт КАБу припав біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті", – повідомив він.

У ніч на 19 вересня українські захисники неба збили 42 запущені Росією ударні безпілотники та одну керовану авіаційну ракету.

Загалом уночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (п'ять ракет), 79 авіаударів (127 КАБів), здійснила понад 4580 обстрілів (154 – з реактивних систем залпового вогню).

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка і Михайлівка.

На Курахівському напрямку відбили 40 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального і Желанного Першого.

Триває наступальна операція Збройних Сил України у Курській області, на цьому напрямку авіація ворога продовжує рівняти з землею власні села та міста", – повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 солдатів. Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 638 140 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Загинула 74-річна жінка, дві 67-річні поранені, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

Упродовж доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області 161 раз.

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. За – 281 депутатів, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка.

Постанова перейменовує 327 населених пунктів. З постанови виключили зміну назви для Павлограда, Синельникового, Южного, Южноукраїнська, Первомайська.

Наступного тижня в залі Генеральної Асамблеї ООН виступатиме президент США Джо Байден, повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.

“Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві найголовніші (теми – ред.) у цьому зв’язку”, – сказав Кірбі.

Зокрема Байден говоритиме про важливість збереження американського лідерства та створення коаліції держав.

Нагадаємо, 24 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН виступить Президент України Володимир Зеленський.

Про можливу зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп, пише The Guardian.

Bloomberg пише про поїздку Зеленського до Штатів і можливу зустріч із іншою кандидаткою в президенти - Камалою Гарріс.

Нагадаємо, на полях Генасамблеї ООН, що проходитиме 24-30 вересня, Зеленський має провести зустріч із американським колегою Джо Байденом. Йому він збирається презентувати так званий план перемоги – власне бачення і список потреб того, що потрібно для примусу Росії закінчити війну.

Успіх плану залежатиме від підтримки союзників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!