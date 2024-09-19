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Рада прийняла в цілому закон про Державний аграрний реєстр

Реєстр позиціонують як прозорий механізм отримання дотацій для фермерів. Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility.

Рада прийняла в цілому закон про Державний аграрний реєстр
Ілюстративне фото: український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11063-д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр".

Закон підтримали 267 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. 

Він зазначив, що це про прозорий механізм отримання дотацій для фермерів. 

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility.

Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи. 

Формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий  комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.

Вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки коштом місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.

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