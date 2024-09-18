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НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн

За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.

НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн
НАЗК
Фото: slovoidilo.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації за 2022 та 2023 роки ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Агентства, у деклараціях знайшли ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн. Імені ексчиновниці не називають, але за даними "Української правди", йдеться про Людмилу Денісову. 

У декларації за 2022 рік виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи.

Такий “позичальник” повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, власних коштів в такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав.

У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн. 

"Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн", – додали у НАЗК.

Зазначається, що у діях ексчиновниці виявили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). 

За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.

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