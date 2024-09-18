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Три індустріальні парки в Україні отримали 347,5 млн грн від держави

Фінансування отримали парки "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк".

Три індустріальні парки в Україні отримали 347,5 млн грн від держави
Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування».
Фото: vmr.gov.ua/

Державне фінансування у межах політики "Зроблено в Україні" отримали ще три індустріальні парки у Житомирській, Закарпатській і Вінницькій областях. 

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про парки "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк". Загальна сума фінансового стимулювання становить 347,5 млн грн для трьох парків: 

Керуюча компанія парку "Коростень" на Житомирщині отримає фінансування від держави обсягом 83,5 млн гривень з необхідних 167 млн гривень для будівництва під’їзної дороги.

Для індустріального парку "БФ Термінал" у Закарпатській області будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на загальну суму 316,6 млн гривень. Коштом державного бюджету буде профінансовано приблизно 148 млн гривень з зазначеної суми.

На території парку "Вінницький індустріальний парк" будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн гривень. Тож участь держави у реалізації цього проєкту становитиме приблизно 116 млн гривень. 

Державна програма стимулювання індустріальних парків розв'язує проблему відсутності необхідної інженерно-транспортної інфраструктури, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. 

"Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки державних банків, що дозволяє забезпечити контроль і зручність", – додав він.

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