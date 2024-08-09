В Україні з’явилися два нових індустріальних парки

Близько 1250 нових робочих місць буде створено завдяки роботі двох нових індустріальних парків у Житомирській та Львівській областях, повідомляє Мінекономіки.

Рішення про включення парків “Ма’рижани” та “Добросин Інвест Парк” до Реєстру індустріальних парків уряд ухвалив на засіданні 9 серпня 2024 року.

“Індустріальні парки – це важливий компонент політики “Зроблено в Україні”. Вони сприяють залученню інвестицій у реальний сектор, розвитку виробництв та збільшенню частки переробної промисловості в економіки”, – зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Зі свого боку, як повідомив Кіндратів, уряд за допомогою програми “Державне стимулювання створення індустріальних парків” бере на себе частину витрат інвесторів на інженерно-транспортну інфраструктуру, що є вкрай необхідною для розвитку індустріальних парків.

“Наразі до реалізації цієї програми активно почали приєднуватись й українські банки. На цьому тижні ми підписали договір з Ощадбанком – він став вже третім державним банком, що долучився до її реалізації”, – додав Кіндратів.

Зазначається, що індустріальний парк “Ма’рижани” працюватиме на території Хорошівської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. На площі 30,2 га розташуються підприємства переробної промисловості - виробництво текстилю, нетканих та будівельних матеріалів, а також ведення науково-технічної діяльності. Концепція парку передбачає створення 750 робочих місць та інвестиції, загальним обсягом майже 2 млрд грн.

Індустріальний парк “Добросин Інвест Парк” розташований у с. Добросин Львівського району Львівської області. На площі 14,6 га працюватимуть підприємства легкої промисловості, з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки та інших видів діяльності. Концепція парку передбачає створення до 500 нових робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Таким чином, враховуючи сьогоднішні рішення, в Реєстр індустріальних парків включено 88 парків.