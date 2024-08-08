Закупівля амуніції для спецпідрозділу ГУР “Артан”: вінницький підприємець Андрій Опанасюк долучився до масштабного збору

Вінницький підприємець та волонтер Андрій Опанасюк долучився до масштабного збору на амуніцію для спецпідрозділу ГУР МО України “Артан”. Наразі відомо про зібрану першу партію плитоносок, що підходять як для навчання, так і для активного ведення бойових дій.

Про участь підприємця в зборі повідомила волонтерка з Вінниці Діана Подолянчук.

Відомо, що за значний фінансовий внесок у збір Андрія Опанасюка відзначили в Головному управлінні розвідки. Так, від командира однієї з військових частин “За сприяння та співпрацю в наданні допомоги Українській армії, активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України” та “за допомогу у справі захисту Української держави” вінничанин отримав подяку.

Крім вінничанина, до збору долучились також чимало активістів та виконавців. Зокрема, гурт “LATEXFAUNA”. А гурт ТНМК вирушають в благодійний тур до США та Канади.

Про волонтерську діяльність Андрія Опанасюка відомо давно, оскільки підприємець активно допомагає українським захисникам від початку повномасштабного вторгнення. Як нещодавно він розповідав у інтерв’ю вінницькому виданню “Veжа”, переважно, волонтер зі своєю командою передавав бійцям автомобілі та дрони. Чимало роботи було не афішовано. Наразі Андрій Опанасюк продовжує волонтерити, але з часом команда підприємця почала працювати частіше з більш конкретними запитами.

Крім того, як йшлося в інтерв’ю вінницькому телеканалу “ВІТА”, Андрій Опанасюк свого часу зібрав групу, учасники якої фізично працювали на різноманітних об’єктах, допомагали війську, сортували гуманітарну допомогу, облаштовували приміщення для внутрішньо переміщених осіб. Також підприємець займався придбанням амуніції і раніше. Зокрема, закупівлею бронежилетів та касок, а також виготовленням розгрузок для захисників.

Варто відзначити, що підприємства Опанасюка долучались і до ремонту під’їзних шляхів для захисників. Так, вінничанин розповідав, що минулоріч його працівники виконували в прифронтовій зоні, на Запоріжжі, експлуатаційний ремонт доріг.

- Це теж був для нас виклик, адже дуже багато людей не хотіли туди їхати. Але ми впоралися, ми виконали все у вказані строки, закрили роботи, - зазначав Андрій Опанасюк в одному з інтерв’ю.

Відомо також і про його роль в облаштуванні фортифікаційних споруд в прикордонні. Так, підрядна організація підприємця працювала над облаштуванням захисних споруд на Сумщині.