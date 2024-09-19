Ціни на ремонт пральних машин в Києві 2024

Побутова техніка періодично виходить з ладу, і пральна машина тому не виключення.

Кожний господар робить вибір між покупкою нової пралки та ремонтом старої. Ціни на нову пральну машину можна легко знайти в інтернет-магазині або в супермаркеті електроніки.

Вартість ремонту пральної машини залежить від багатьох факторів. Інформація щодо вартості послуг була взята з сайту remont-stiralki.kiev.ua/Ремонт пральних машин Київ, який оновив ціни на сайті в 2024 році.

Виклик та діагностика

Вартість виклику майстра додому становить 400 грн. За цю ціну спеціаліст проведе діагностику, виявить поломку та розраховує вартість ремонту. За таку послугу необхідно платити лише при відмові від ремонту.

Послуги без заміни деталей

Деякі неполадки пральної машини можна усунути без заміни деталей, найчастіше це: аварійне відкриття замку, чистка фільтрів, виймання сторонніх предметів з бака. Вартість таких послуг від 400 до 900 грн.

Заміна деталей

Якщо в процесі діагностики майстер виявляє поломку конкретної деталі, ціна її заміни залежить від бренду та виду деталі. Нижче наведена таблиця вартості заміни складових пральної машини.

Заміна нагріваючого елементу 1300-1800 грн. Заміна помпи зливу води 1300-1900 грн. Заміна щіток двигуна 800-1100 грн. Заміна амортизаторів баку 900-1300 грн. Заміна приводного ремню 600-900 грн. Заміна замку блокування люку 1000-1500 грн. Заміна модуля керування 3000-3500 грн.

Послуги, які надаються в майстерні

Складний ремонт пральної машини, такий як заміна підшипників, ремонт головного модуля управління обійдуться в 3000-4000 грн.

Як обрати хорошого спеціаліста

Запитайте друзів або родичів, чи можуть порекомендувати перевіреного майстра.

Інтернет-огляди: Перегляньте відгуки на сайтах з оголошеннями або в соціальних мережах. Звертайте увагу на загальну оцінку та коментарі.

Досвід: Уточніть, скільки років майстер займається ремонтом пральних машин та чи має досвід з вашою маркою.

Кваліфікація: Запитайте про наявність сертифікатів або навчання.

Гарантія: Доброго майстра має бути готовим дати гарантію на виконану роботу.

Ціна: Порівняйте ціни у кількох майстрів. Найдорожчий або найдешевший варіант не завжди є кращим.

Комунікація: Оцініть, наскільки уважно майстер вислуховує ваші проблеми і пояснює рішення.

Наявність запчастин: Дізнайтеся, чи є у майстра доступ до якісних запчастин, якщо їх потрібно замінити.

Дотримуючись цих порад, ви зможете знайти надійного майстра, який якісно відремонтує вашу пральну машину.