Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
ГоловнаСвіт

Швейцарія збільшує фінансування армії на 4 млрд швейцарських франків

Це дозволить витрачати на армію 1% ВВП до 2030 року, а не до 2035 року, як спочатку планувалося.

Швейцарія збільшує фінансування армії на 4 млрд швейцарських франків
парламент Швейцарії
Фото: Keystone/Alessandro Della Valle

Парламент Швейцарії підтримав збільшення видатків на фінансування армії, повідомляє Swissinfo.

Йдеться про додаткові 4 млрд швейцарських франків із 2025 по 2028 рік. Загалом сума сягне 25,8 млрд. У результаті таке підвищення дозволить витрачати на армію 1% ВВП до 2030 року, а не до 2035 року, як спочатку планувалося.

Дискусію серед парламентарів спричинило питання про те, звідки брати гроші, аби покрити ці витрати. Депутати зійшлися на тому, аби урізати міжнародну допомогу на розвиток, витрати на прикордонників, федеральну поліцію та розвідувальну службу, а також підвищити ефективність армії та додаткові надходження з кантонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies