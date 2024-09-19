Швейцарія збільшує фінансування армії на 4 млрд швейцарських франків

Це дозволить витрачати на армію 1% ВВП до 2030 року, а не до 2035 року, як спочатку планувалося.

Парламент Швейцарії підтримав збільшення видатків на фінансування армії, повідомляє Swissinfo.

Йдеться про додаткові 4 млрд швейцарських франків із 2025 по 2028 рік. Загалом сума сягне 25,8 млрд. У результаті таке підвищення дозволить витрачати на армію 1% ВВП до 2030 року, а не до 2035 року, як спочатку планувалося.

Дискусію серед парламентарів спричинило питання про те, звідки брати гроші, аби покрити ці витрати. Депутати зійшлися на тому, аби урізати міжнародну допомогу на розвиток, витрати на прикордонників, федеральну поліцію та розвідувальну службу, а також підвищити ефективність армії та додаткові надходження з кантонів.