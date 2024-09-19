Дунай у Будапешті вийшов із берегів: вода підступила до будівлі парламенту

Річка Дунай у Будапешті вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці.

Про це повідомили Deutsche Welle.

Відповідні фото та відео також розповсюджуються в соцмережах. На них видно, як вода підступила до будівлі парламенту Угорщини.

Пік повені очікується у столиці Угорщини увечері 21 вересня, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Як повідомлялося, повені одразу в кількох країнах Європи були викликані циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Угорщини, Словаччини, Німеччини та Молдови. Від повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано.