ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок “Хезболли”

Ударів завдали також по додаткових об’єктах терористичної інфраструктури.

Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"

За останні дві години ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Загалом від полудня 19 вересня завдали ударів по приблизно тисячі стволів, які були готові використовувати в найближчому майбутньому для обстрілу території Ізраїлю.

Зазначається, що ударів завдали також по додатковим об’єктам терористичної інфраструктури.

“Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме працювати над погіршенням інфраструктури та можливостей терористичної організації «Хезболла» для захисту Держави Ізраїль”, – йдеться у повідомленні.