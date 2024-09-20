Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок “Хезболли”

Ударів завдали також по додаткових об’єктах терористичної інфраструктури.

ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок “Хезболли”
Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"
Фото: ЦАХАЛ

За останні дві години ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Загалом від полудня 19 вересня завдали ударів по приблизно тисячі стволів, які були готові використовувати в найближчому майбутньому для обстрілу території Ізраїлю.

Зазначається, що ударів завдали також по додатковим об’єктам терористичної інфраструктури. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме працювати над погіршенням інфраструктури та можливостей терористичної організації «Хезболла» для захисту Держави Ізраїль”, – йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies