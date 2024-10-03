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Люксембург увійшов до Коаліції дронів для України

Він став 17 учасником. 

Люксембург увійшов до Коаліції дронів для України
Фото: Олександр Ратушняк

Люксембург увійшов до Коаліції дронів – тепер це об'єднання налічує 17 країн. Про це повідомили в міністерстві оборони України.

Заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомила, що метою коаліції, серед іншого, є забезпечення промислового виробництва FPV в Україні та на Заході. Це повинно створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі.

"А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", – прокоментувала вона.

Коаліція дронів була створена в лютому цього року під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Ініціатива походила від Литви, а в координації допомагає Британія.

В Міноборони сказали, що Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Спільно вдалося зібрати 50 млн євро – на них хочуть закупити ще 20 000-30 000 дронів. 

У вересні українські виробники дронів вперше отримали можливість доєднатися до міжнародних тендерів у межах Коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку. Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

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