Герасим’юк: у Нацраді з питань телебачення треба припинити використовувати Telegram і на особистих пристроях

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонено користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах. Про це 3 жовтня під час Kyiv Media Week 2024 розказала голова регулятора Ольга Герасим'юк, повідомляє “Детектор Медіа”.

“Ми також маємо припинити використовувати телеграм на особистих пристроях. Бо наші дані є об'єктом інтересу”, – сказала вона.

Ця заборона стала наслідком рішення Національного центру кібербезпеки. Цим рішенням військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.