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Герасим’юк: у Нацраді з питань телебачення треба припинити використовувати Telegram і на особистих пристроях

Голова регулятора зауважила, що дані членів Нацради “є об'єктом інтересу”.

Герасим’юк: у Нацраді з питань телебачення треба припинити використовувати Telegram і на особистих пристроях
голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк
Фото: ukrinform.ua

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонено користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах. Про це 3 жовтня під час Kyiv Media Week 2024 розказала голова регулятора Ольга Герасим'юк, повідомляє “Детектор Медіа”. 

Ми також маємо припинити використовувати телеграм на особистих пристроях. Бо наші дані є об'єктом інтересу”, – сказала вона.

Ця заборона стала наслідком рішення Національного центру кібербезпеки. Цим рішенням військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.

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