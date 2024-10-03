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Росіяни атакували дроном газовоз на Чернігівщині. Три людини загинуло, серед них - 6-річна дитина

Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 роки.

Росіяни атакували дроном газовоз на Чернігівщині. Три людини загинуло, серед них - 6-річна дитина
Росіяни атакували дроном газовоз на Чернігівщині
Фото: cn.npu.gov.ua

Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по населеному пункту Сновської громади Корюківського району, що на Чернігівщині. Ворог атакував з дронів вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям. В результаті стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Попередньо відомо, що троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 роки", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки проти мирного населення у рамках розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Як уточнив голова ОДА В'ячеслав Чаус, постраждалих госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Їхній стан оцінюють як тяжкий.

"Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Правову оцінку діям ворога мають дати правоохоронці. Міжнародна спільнота повинна відреагувати", - наголосив Чаус.

Росіяни атакували дроном газовоз на Чернігівщині
Фото: cn.npu.gov.ua
Росіяни атакували дроном газовоз на Чернігівщині

Раніше повідомлялося про двох загиблих

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