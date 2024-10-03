Рютте: право України захищатися не закінчується на її кордонах, збиття російських винищувачів могло б допомогти

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав право України завдавати ударів по військових цілях на території Росії.
На брифінгу в Києві він сказав, що Україна має право захищатися. Це право не закінчується на її кордонах.
"Росія веде незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як їх використають по українській цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому", – сказав Рютте.
Водночас він додав, що кожна країна НАТО має право сама для себе вирішувати, як саме їй підтримувати Україну.
"Деякі питання, скажімо, обмежень, не залежать від НАТО", – сказав Рютте.
- Україна тривалий час закликає союзників дозволити їй далекобійні удари західною зброєю по військових цілях у Росії. Президент наголошував, що це рішення – про оборону, а не про напад. Простіше знищити російський винищувач із ракетами і бомбами до того, як він почне ці ракети і бомби випускати на українців. Поки що бити по Росії Україна може лише зброєю власного виробництва.
- Президент Зеленський вважає, що союзники бояться ескалації, і саме тому не дозволяють застосовувати їхню зброю по території Росії.
- Після нового наступу росіян на Харківську область США дозволили бити їхнім озброєнням лише по обмеженій прикордонній зоні.