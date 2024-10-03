Рютте: право України захищатися не закінчується на її кордонах, збиття російських винищувачів могло б допомогти

Однак генсек НАТО сказав, що дозвіл на такі удари залежить не від Альянсу, а від кожної країни-члена.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав право України завдавати ударів по військових цілях на території Росії.

На брифінгу в Києві він сказав, що Україна має право захищатися. Це право не закінчується на її кордонах.

"Росія веде незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як їх використають по українській цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому", – сказав Рютте.

Водночас він додав, що кожна країна НАТО має право сама для себе вирішувати, як саме їй підтримувати Україну.

"Деякі питання, скажімо, обмежень, не залежать від НАТО", – сказав Рютте.