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Новий генеральний секретар НАТО прибув до Києва з першим візитом

Він сказав, що Україна буде одним із пріоритетів його роботи. 

Новий генеральний секретар НАТО прибув до Києва з першим візитом
Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський
Фото: скрин відео

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який цього місяця вступив на посаду, пояснив, чому Україна буде для нього ключовим пріоритетом у роботі. На пресконференції з українським президентом він зауважив, що візит до України став його першою робочою поїздкою на посаді генерального секретаря, пише "Європейська правда".

Рютте зазначив, що йому важливо було приїхати до України на початку мандату, щоб "абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну". Він додав, що підтримка українців – це інтерес і самих союзників.

"Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні – ЄП)", – сказав Рютте. 

Марк Рютте 1 жовтня замінив на посаді генсека НАТО Єнса Столтенберга. Раніше він був прем'єром-міністром Нідерландів – країни, яка надає величезну збройну та фінансову підтримку Україні. У червні Рютте формально переміг на виборах генсека НАТО. Його єдиним конкурентом був президент Румунії, але він вийшов з перегонів. 

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