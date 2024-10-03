Єврокомісія подала до суду на Угорщину через суперечливий закон про “національній суверенітет”

Брюссель посилив свої судові дії проти цього угорського закону, заявляючи, що він порушує широкий спектр основних прав.

Європейська комісія подала до суду на Угорщину через дуже суперечливий закон про “національній суверенітет”, повідомляють Euronews.

На думку Будапешта, цей закон необхідний для захисту нацсуверенітету, але неурядові організації назвали його небезпечним інструментом для боротьби з опозицією.

Позов, про який оголосили сьогодні, є наступним кроком у судовому позові, який Комісія подала в лютому, і є реакцією на “незадовільні” відповіді, надані Будапештом.

Це рішення фактично переносить справу з Брюсселя до Люксембургу, де базується вищий суд ЄС. Видання зазначає, що виконавча влада не просить суддів застосувати будь-які тимчасові заходи, як-от тимчасове призупинення дії закону, про що просили деякі громадські організації. Рішення очікується найближчими роками.

“Після ретельної оцінки відповіді угорської влади Комісія вважає, що більшість виявлених скарг досі не розглянуті”, ‒ заявили в Комісії.

Офіс зі захисту суверенітету

Спірний акт, схвалений у грудні завдяки підтримці керівної партії Віктора Орбана, засновує так званий Офіс із захисту суверенітету (SPO) для розслідування осіб та організацій, підозрюваних у підриві “національного суверенітету” та “конституційної ідентичності” країни.

SPO може збирати інформацію про осіб або групи, які отримують фінансування з-за кордону та, як вважається, впливають на демократичні дебати та виборчі процеси “в інтересах іншої держави” або “іноземного органу”. Спецслужби Угорщини змушені допомагати відомству, яке має право доступу до секретних документів.

Після завершення розслідування SPO публікує свої висновки. Закон не передбачає жодних процедур для оскарження висновків.

Критика закону

Орбан, який часто критикує своїх недоброзичливців і називає їх агентами, яким платить Захід, каже, що закон необхідний для захисту Угорщину від неправомірного політичного втручання. Але широкі повноваження закону, нечіткі визначення та відсутність судового нагляду викликали серйозне занепокоєння серед громадянського суспільства та незалежних журналістів. Вони побоюються, що їх переслідують за відмову слідувати політичній догмі Орбана та вони не сможуть оскаржити публічні висновки SPO.

Мішенями SPO вже стали Transparency International Hungary та Átlátszó ‒ дослідницька некомерційна організація, яка підтримується через міжнародні пожертвування.

Позиція Єврокомісії та США

Єврокомісія повторила цю позицію, розпочавши судовий позов у лютому. Чиновники заявили, що закон порушує широкий спектр фундаментальних цінностей і правових гарантій, таких як принцип демократії, право на приватне життя, захист персональних даних, свобода вираження поглядів, а також принцип презумпції невинуватості.

Сполучені Штати також засудили “драконівський” закон, заявивши, що “спроба угорського уряду переслідувати, залякувати та карати незалежні організації суперечить принципам демократичного правління, що ґрунтується на верховенстві права”.

Подальшу критику висловили Європейський парламент, Венеційська комісія, Amnesty International та Угорський Гельсінський комітет, а також десятки організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.