Сибіга поїхав до Угорщини на переговори із Сійярто

Серед тем обговорення – розвиток добросусідських відносин та просування до вступу України в ЄС та НАТО.

Сьогодні, 30 вересня на доручення президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає з робочим візитом Угорщину.

Про це повідомили в МЗС.

У Будапешті глава МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

Як повідомили у дипвідомстві, ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.