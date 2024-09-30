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Сибіга поїхав до Угорщини на переговори із Сійярто

Серед тем обговорення – розвиток добросусідських відносин та просування до вступу України в ЄС та НАТО.

Сибіга поїхав до Угорщини на переговори із Сійярто
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Сьогодні, 30 вересня на доручення президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає з робочим візитом Угорщину.

Про це повідомили в МЗС.

У Будапешті глава МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

Як повідомили у дипвідомстві, ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

  • Раніше Сійярто заявляв, що Угорщина блокуватиме військову допомогу Україні, поки російський "Лукойл" під санкціями Києва.
  • Також на його думку, "шанс на мир в Україні" можливий тільки з Трампом.
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