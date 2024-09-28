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Речник Зеленського: першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни

Никифоров назвав неправдою інформацію низки медіа, що у Сполучених Штатах План перемоги прийняли без ентузіазму. За його словами, План перемоги України у США прийняли з величезною зацікавленістю.

Речник Зеленського: першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни
Сергій Никифоров
Фото: Facebook/Sergii Nykyforov

Прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону заявив, що План перемоги України у США прийняли з величезною зацікавленістю. 

Він зауважив, що західні медіа писали, що нібито у США План перемоги прийняли з прохолодою. 

“Це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю. Його прийняли конструктивно. Його прийняли в роботу", – сказав Никифоров. 

За його словами, Джо Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн", він уже повернеться з певними рішеннями.

Коментуючи питання дозволу на застосування далекобійної зброї, Никифоров заявив, що наразі остаточного рішення про застосування далекобійної зброї поки що немає, але “першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни". 

"А вже потім буде зроблено офіційне оголошення, коли воно буде зроблено", – сказав Никифоров.

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