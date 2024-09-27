Президент Фінляндії вважає, що перед вступом до НАТО Україна має стати членом ЄС

Александр Стубб нагадав, що “країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО".

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, що перед вступом до НАТО Україна має стати членом ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент зазначив, що запрошення України до НАТО до кінця року нереалістичне, але він вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав Стубб.

На його думку, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Великобританія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Александр Стубб підкреслив, що Фінляндія підтримує членство України у НАТО, але “країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО".

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вони отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав Стубб.

Водночас, за його словами, Росія не зможе війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки війна рано чи пізно все одно закінчиться.