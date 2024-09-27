Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаПолітика

Президент Фінляндії вважає, що перед вступом до НАТО Україна має стати членом ЄС

Александр Стубб нагадав, що “країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО".

Президент Фінляндії вважає, що перед вступом до НАТО Україна має стати членом ЄС
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, що перед вступом до НАТО Україна має стати членом ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент зазначив, що запрошення України до НАТО до кінця року нереалістичне, але він вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі. 

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав Стубб.

На його думку, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Великобританія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Підписуйтесь на наш Google News

Александр Стубб підкреслив, що Фінляндія підтримує членство України у НАТО, але “країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО".

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вони отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав Стубб. 

Водночас, за його словами, Росія не зможе війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки війна рано чи пізно все одно закінчиться.

  • Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн стверджує, що вражена, з якою швидкістю і водночас якістю Україна проходить процес приєднання до Європейського Союзу.
  • А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies