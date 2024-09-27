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Трамп вважає, що у разі перемоги Гарріс війна Росії проти України перейде в фазу Третьої світової війни

Дональд Трамп повідомив, що якщо його оберуть президентом США, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко". 

Трамп вважає, що у разі перемоги Гарріс війна Росії проти України перейде в фазу Третьої світової війни
Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня 2024 року
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі його програшу на виборах президента США війна Росії проти Україні переросте у Третю світову. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Кандидат в президенти США зазначив, що провів "чудову зустріч" з Володимиром Зеленським. Також він повідомив, що якщо його оберуть президентом США, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко". 

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"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Товаришка Гарріс НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ, і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що СМЕРТЬ і РУЙНУВАННЯ стануть тільки гіршими!", – написав Трамп.

  • Сьогодні кандидат у президенти США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський зустрілися у Trump Tower у Нью-Йорку.
  • Виступаючи на каналі Fox News, Трамп заявив журналістам, що він хоче "справедливої угоди для всіх" і зазначив, що "багато навчився" під час зустрічі із Зеленським.
  • "Нам потрібно зробити все, щоб чинити тиск на Володимира Путіна, щоб "припинити цю війну", - додав український президент.
  • Зеленський запросив кандидата у президенти США приїхати в Україну, на що Трамп відповів згодою. 
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