Трамп вважає, що у разі перемоги Гарріс війна Росії проти України перейде в фазу Третьої світової війни

Дональд Трамп повідомив, що якщо його оберуть президентом США, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня 2024 року

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі його програшу на виборах президента США війна Росії проти Україні переросте у Третю світову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Кандидат в президенти США зазначив, що провів "чудову зустріч" з Володимиром Зеленським. Також він повідомив, що якщо його оберуть президентом США, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Товаришка Гарріс НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ, і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що СМЕРТЬ і РУЙНУВАННЯ стануть тільки гіршими!", – написав Трамп.