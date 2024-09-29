​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?

Безвідносно ставлення до Кирила Буданова, це все ж таки неординарна подія — подібного стилю попередження. І їх причина очевидна: наш головний союзник остерігається, що кадрові рішення керівництва України, про які активно говорять в останні тижні, можуть негативно вплинути на якість усієї системи управління, особливо — у сфері оборони. Ще й у настільки критичний для нашої держави момент.
До цього варто додати дуже активну включеність російської пропаганди в дискредитацію Буданова та спроби протиставити його Зеленському. 27 вересня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатував: російська пропаганда та мережі проросійських “експертів” і “медіа” масовано просувають фейк про те, що “Кирило Буданов має намір стати наступним президентом України і цей план уже погодили в ЦРУ та МІ6”. Фейк поширили всі ключові російські пропагандисти поширили. І ціль зрозуміла — через ретрансляцію наративу українськими міньйонами створити у президента України враження, що Буданов дійсно має амбіції посунути його з посади. При тому, що очільник ГУР МОУ не раз говорить про цілковиту відсутність у нього політичних амбіцій та бажання йти в політику.
Треба сказати, що подібні інформаційні спеціальні операції, метою яких є створення недовіри між політичним керівництвом держави та військовими, ворог проводить non stop. Варто лише нагадати, що у 24 лютого 2022 року Владімір Путін звертався до українських військових із закликом брати владу у свої руки. згодом Кремль регулярно запускав дезінформацію про підготовку військового перевороту в Україні. Мета очевидна: не маючи змоги перемогти на полі бою, Росія прагне послабити нас з середини. У даному випадку — позбутися ефективного керівника воєнної розвідки.
У цій ситуації важливо зберігати здоровий глузд і холодний розум. Пам’ятаючи, що у нашій ситуації потрібно думати не про політику і рейтинги, а про необхідність зберегти державу.