​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?

Американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив , що під час візиту Зеленського до США президент України отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова “матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України”. Повідомлення з’явилося на тлі активних чуток про те, що ОП розглядає можливість звільнення очільника ГУР МО Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.

Фото: Макс Требухов

Безвідносно ставлення до Кирила Буданова, це все ж таки неординарна подія — подібного стилю попередження. І їх причина очевидна: наш головний союзник остерігається, що кадрові рішення керівництва України, про які активно говорять в останні тижні, можуть негативно вплинути на якість усієї системи управління, особливо — у сфері оборони. Ще й у настільки критичний для нашої держави момент.

До цього варто додати дуже активну включеність російської пропаганди в дискредитацію Буданова та спроби протиставити його Зеленському. 27 вересня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатував: російська пропаганда та мережі проросійських “експертів” і “медіа” масовано просувають фейк про те, що “Кирило Буданов має намір стати наступним президентом України і цей план уже погодили в ЦРУ та МІ6”. Фейк поширили всі ключові російські пропагандисти поширили. І ціль зрозуміла — через ретрансляцію наративу українськими міньйонами створити у президента України враження, що Буданов дійсно має амбіції посунути його з посади. При тому, що очільник ГУР МОУ не раз говорить про цілковиту відсутність у нього політичних амбіцій та бажання йти в політику.

Треба сказати, що подібні інформаційні спеціальні операції, метою яких є створення недовіри між політичним керівництвом держави та військовими, ворог проводить non stop. Варто лише нагадати, що у 24 лютого 2022 року Владімір Путін звертався до українських військових із закликом брати владу у свої руки. згодом Кремль регулярно запускав дезінформацію про підготовку військового перевороту в Україні. Мета очевидна: не маючи змоги перемогти на полі бою, Росія прагне послабити нас з середини. У даному випадку — позбутися ефективного керівника воєнної розвідки.

У цій ситуації важливо зберігати здоровий глузд і холодний розум. Пам’ятаючи, що у нашій ситуації потрібно думати не про політику і рейтинги, а про необхідність зберегти державу.