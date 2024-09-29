Єрмак: Україна працює з тими державами, які займають нейтральні позиці. Є певні успіхи

Україна продовжує роботи з державами, які займають нейтральні позиції у її підтримці і є вже певні успіхи.
Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".
"Але дуже важливо, що президент, уся команда, ми продовжуємо працювати з країнами, які сьогодні дуже важливі для цього процесу, але поки що займають таку нейтральну позицію. Нейтральність може бути, але поки в нас триває ця жахлива війна, ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб ці країни були все ж таки на боці України", - сказав Єрмак.
Глава ОПУ повідомив, що деякі країни Глобального Півдня на засіданні під час розгляду бразильсько-китайського "мирного плану" або "не брали участі, або не долучилися до фінального документа".
"І це свідчить про те, що все ж таки формула миру президента Зеленського є в розумінні більшості світових лідерів головним документом, головною базою для того, щоб закінчити цю війну і повернутися до сталого справедливого миру", - наголосив Єрмак.
- Нещодавно стало відомо, що радник із зовнішньої політики президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви Селсу Аморім домагатиметься підтримки китайсько-бразильського "мирного плану" від країн Глобального Півдня. Зустріч була запланована на 27 вересня у Нью-Йорку. Очікували на присутність представників 20 країн.
- Опісля стало відомо, що цей план підтримала Швейцарія. На це відреагувало українське МЗС.