Єрмак: Україна працює з тими державами, які займають нейтральні позиці. Є певні успіхи

Україна продовжує роботи з державами, які займають нейтральні позиції у її підтримці і є вже певні успіхи.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Але дуже важливо, що президент, уся команда, ми продовжуємо працювати з країнами, які сьогодні дуже важливі для цього процесу, але поки що займають таку нейтральну позицію. Нейтральність може бути, але поки в нас триває ця жахлива війна, ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб ці країни були все ж таки на боці України", - сказав Єрмак.

Глава ОПУ повідомив, що деякі країни Глобального Півдня на засіданні під час розгляду бразильсько-китайського "мирного плану" або "не брали участі, або не долучилися до фінального документа".

"І це свідчить про те, що все ж таки формула миру президента Зеленського є в розумінні більшості світових лідерів головним документом, головною базою для того, щоб закінчити цю війну і повернутися до сталого справедливого миру", - наголосив Єрмак.