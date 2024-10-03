Спікер грузинського парламенту підписав закони про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Президентка цей закон не підписала, але і не застосувала вето.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, спрямовані проти так званої ЛГБТ-пропаганди. Раніше ці документи відмовилася підписувати президентка Саломе Зурабішвілі.

Спікер у дописі в розкритикував відмову президентки підписувати законопроєкт, який, на його думку, "захищає найцінніше для людини – сім’ю та дітей". Він також дорікнув опозиції, яка покинула зал засідань під час розгляду цього питання, оскільки бойкотує роботу парламенту.

Закон унеможливлює одностатеві шлюби та всиновлення дітей ЛГБТ- парами, як і процедуру зі зміни статі. Організаторам прайдів тепер загрожуватиме кримінальне переслідування. З художніх творів мають прибирати одностатеві стосунки.

Ухвалений у Грузії законопроєкт фактично калькує законодавство Росії, яке дискримінує права ЛГБТ-людей. Це вже не перший закон, який парламент Грузії ухвалює за прикладом Росії – раніше він проголосував за скандальний законопроєкт на зразок російського "про іноагентів".

Проєвропейська орієнтація Саломе Зурабішвілі протистоїть відверто проросійському курсу правлячої партії "Грузинська мрія". Однак законодавство країни передбачає більшу владу саме парламенту.